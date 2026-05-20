SARABANDA CELEBRITY | ENRICO PAPI TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME

Da giovedì 21 maggio, su Italia 1, torna in prima serata “Sarabanda Celebrity”, il celebre programma condotto da Enrico Papi. La trasmissione coinvolge diversi vip e presenta nuovi giochi, unendo musica, divertimento e sfide adrenaliniche. La formula ha accompagnato il pubblico per anni, con un mix di prove e intrattenimento. La ripresa del programma segna il ritorno di un format noto, con alcuni cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti.

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La musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1 torna “ Sarabanda Celebrity ”, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale – prodotto da Banijay Italia – che ha appassionato milioni di telespettatori si rinnova, combinando tradizione e novità in una sfida a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. La prima puntata vedrà un confronto esplosivo tra i due team composti rispettivamente da: Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido – e il secondo: Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI, TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video : , TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME Sullo stesso argomento Leggi anche: Sarabanda Celebrity, ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026: tutte le novità del game show di Enrico Papi SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI, TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME #SarabandaCelebrity #EnricoPapi #Italia1 x.com Sarabanda Celebrity, ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026: tutte le novità del game show di Enrico PapiLa musica torna protagonista in prima serata. Giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity riaccende i riflettori di Italia 1 con una puntata che promette ... ilsipontino.net Enrico Papi torna con Sarabanda Celebrity dal 21 maggioEnrico Papi torna con Sarabanda Celebrity dal 21 maggio: torna l'appuntamento con lo storico quiz musicale di Italia 1 ... tgcom24.mediaset.it