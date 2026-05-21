Stasera va in onda una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, in cui Enrico Papi conduce una sfida tra due squadre composte da personaggi noti del mondo dello spettacolo. La prima formazione è guidata da Jake La Furia, mentre l’altra vede partecipare Anna Tatangelo. Durante la trasmissione, i concorrenti devono rispondere a domande e superare una prova che coinvolge un cantante misterioso. La puntata si svolge in prima serata, con l’obiettivo di scoprire quale squadra riuscirà a ottenere il miglior risultato.

? Domande chiave Chi vincerà la sfida tra la squadra di Jake La Furia e quella di Anna Tatangelo?. Come riusciranno i VIP a superare la prova del Cantante misterioso?. Quali strategie useranno le squadre per rubare i jolly nel Rubajolly?. Perché Banijay ha scelto proprio questi personaggi per il ritorno del format?.? In Breve Debutto giovedì 21 maggio 2026 alle 21:30 su Italia 1 e Infinity.. Squadre composte da Jake La Furia, Donatella Rettore, Paolo Ruffini, Violante Placido, Anna Tatangelo, Elisabetta Gregoraci, Fabio Fognini, Roberto Lipari.. Produzione Banijay Italia diretta da Roberto Cenci con media 951.000 spettatori l'anno scorso.. Sfide includono Playlist, Pentagramma, Medley, In & Out, Rubajolly, Compilation, Cuffie, 7×30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarabanda Celebrity: Enrico Papi sfida i VIP in prima serata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

: , TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME

Sullo stesso argomento

Leggi anche: SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI, TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI, TANTI VIP E NUOVI GIOCHI PER IL MITICO GAME #SarabandaCelebrity #EnricoPapi #Italia1 x.com

Mooooseca! Su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity con Enrico PapiLa musica, il gioco, l’adrenalina della sfida. Da stasera alle 21.40 su Italia 1 torna Sarabanda Celebrity, il leggendario game show condotto da Enrico Papi. Il quiz musicale, che ha appassionato mili ... iodonna.it

Sarabanda Celebrity, ospiti e anticipazioni del 21 maggio 2026: tutte le novità del game show di Enrico PapiLa musica torna protagonista in prima serata. Giovedì 21 maggio 2026 Sarabanda Celebrity riaccende i riflettori di Italia 1 con una puntata che promette ... ilsipontino.net