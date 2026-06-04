Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto a Roland Garros, confermando il titolo conquistato l’anno precedente. La coppia ha sottolineato di essere molto amica e di collaborare senza segreti. In un’intervista, Errani ha affermato di voler tentare di partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La vittoria a Parigi è stata la loro seconda consecutiva nel torneo.

Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del Roland Garros nel doppio misto. Per il secondo anno consecutivo, gli azzurri hanno conquistato il titolo sulla terra rossa parigina, superando la coppia composta da Gabriela Dabrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 al match tie-break. Con questo storico successo, diventano la prima coppia a difendere consecutivamente il titolo nel doppio misto a Parigi dai tempi di Latisha Chan e Ivan Dodig, che ci riuscirono nel 2019. Per il tandem italiano si tratta inoltre del quarto titolo del Grande Slam conquistato insieme nella specialità. Per Errani, a 39 anni, è l’ennesimo capitolo di una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sara Errani: “Non abbiamo segreti, siamo molto amici e ci aiutiamo. Los Angeles 2028? Ci provo!”

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