Ruggero Tita e Caterina Banti torneranno a competere insieme | Los Angeles 2028 ci aspetta

Ruggero Tita e Caterina Banti, coppia di velisti italiani, annunciano il loro ritorno in mare dopo un periodo di separazione. Sono pronti a competere di nuovo insieme e si preparano per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. La loro collaborazione riprende, segnando un nuovo capitolo nella loro carriera sportiva. La coppia ha comunicato ufficialmente il loro ritorno in equipaggio.

Sembrava la fine di un’epoca, e invece è solo l’inizio di un nuovo capitolo. La coppia d’oro della vela italiana, formata da Ruggero Tita e Caterina Banti, è pronta a tornare in acqua insieme, ribaltando uno scenario che fino a poche ore fa appariva definitivo. Dopo due campagne olimpiche straordinarie, culminate con altrettanti ori nel Nacra 17 tra Tokyo 2021 e Parigi 2024, la prodiera romana aveva scelto di chiudere con la vela agonistica all’età di 37 anni. Una decisione che sembrava aver messo il punto su uno dei sodalizi più vincenti dello sport azzurro, arricchito anche da numerose medaglie europee e mondiali. La separazione, ufficializzata sul finire del 2024, era stata raccontata con toni distesi e condivisi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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