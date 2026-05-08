Marcell Jacobs è tornato in Italia, a Roma, dove rimarrà fino alla fine dell’estate. È previsto che esegua il suo primo allenamento a Savona mercoledì 20 maggio, in vista del Golden Gala del 4 giugno. Jacobs ha commentato che, se non ci fosse speranza per le Olimpiadi di Los Angeles 2028, non sarebbe tornato a vivere in Italia.

Marcell Jacobs è tornato in Italia, a Roma, dove resterà fino a fine estate. Ha in programma di debuttare mercoledì 20 maggio a Savona prima del Golden Gala del 4 giugno. L’obiettivo del velocista e vincitore dell’oro olimpico a Tokyo 2021 è essere al top a Birmingham, dove ci saranno gli Europei di atletica. Ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, di cui riportiamo in seguito alcuni estratti. Le parole di Jacobs. Jacobs è tornato ad allenarsi col coach Paolo Camossi dopo oltre due anni: “ In tre mesi, a periodi di una decina di giorni, è venuto tre volte a Jacksonville e una a Miami dove mi sono trasferito con tutta la famiglia.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jacobs: “Los Angeles 2028? Se non ci sperassi, non sarei tornato a Roma”

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