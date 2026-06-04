Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros di Parigi

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Errani e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio misto al Roland Garros. In finale hanno battuto il duo formato da Gabriela Dabrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4, confermando il titolo dell'anno precedente. La partita si è conclusa con la vittoria degli italiani dopo aver perso il primo set.

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Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora campioni al Roland Garros: il doppio misto azzurro ha confermato il successo dello scorso anno battendo in finale il duo Gabriela Dabrowski-Evan King in rimonta, 4-6, 6-3, 10-4. Si tratta del loro quarto Slam nella specialità dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Errani e Vavassori sono campioni a Parigi

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