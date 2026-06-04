LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 6-3 10-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | PADRONI DI PARIGI! azzurri campioni per il secondo anno di fila!

Notizia in breve

Gli azzurri hanno vinto il secondo set e il super tiebreak contro Dabrowski e King, conquistando il titolo di doppio a Roland Garros 2026. Dopo aver perso il primo set 4-6, sono riusciti a recuperare e portare a casa il secondo 6-3. Nel tiebreak decisivo, hanno prevalso con un punteggio di 10-4. È il secondo anno consecutivo che gli italiani si aggiudicano questa competizione.