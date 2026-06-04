LIVE Errani Vavassori-Dabrowski King 4-6 6-3 10-4 Roland Garros 2026 in DIRETTA | PADRONI DI PARIGI! azzurri campioni per il secondo anno di fila!
Gli azzurri hanno vinto il secondo set e il super tiebreak contro Dabrowski e King, conquistando il titolo di doppio a Roland Garros 2026. Dopo aver perso il primo set 4-6, sono riusciti a recuperare e portare a casa il secondo 6-3. Nel tiebreak decisivo, hanno prevalso con un punteggio di 10-4. È il secondo anno consecutivo che gli italiani si aggiudicano questa competizione.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.31 Gli azzurri giocano male il primo set che per poco non rimontano, si riprendono dalla botta del parziale d’apertura e chiudono il match con un super tie-break finale semplicemente dominato! Andrea Vavassori e Sara Errani sono quattro volte campioni Slam nel doppio misto, due volte al Roland Garros, trovando il back to back dopo il titolo conquistato la passata stagione!! 4-6, 6-3, 10-4 FINISCE QUI!! AZZURRI CAMPIONI A PARIGI PER IL SECONDO ANNO DI FILA!! Volée vincente di Vavassori per chiudere un altro torneo pazzesco dei nostri fenomeni!! 9-4 Altro errore di Dabrowski che manda in rete il rovescio da fondo campo! Abbiamo ben cinque match point, i primi due sul servizio di sua maestà Sara Errani! 8-4 DOPPIO FALLO!! Seconda di Dabrowski. 🔗 Leggi su Oasport.it
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LIVE ERRANI/ VAVASSORI - DABROWSKI/ KING FINALE DOPPIO MISTO ROLAND GARROS
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IN CAMPO OGGI LA FINALE DI DOPPIO MISTO AL ROLAND GARROS! ?Sara Errani e Andrea Vavassori scendono in campo oggi per difendere il titolo nel doppio misto! Dall'altra parte della rete la coppia Dabrowski / King . ?Orario d'inizii previsto or facebook
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