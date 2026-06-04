Sara Cirillo strabilia all’Olimpico | battute Mangione e Bonora seconda italiana U23 Francesco Pagliarini in crescita ora il Golden Gala

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Cirillo ha conquistato il secondo posto tra le under 23 italiane durante una gara a Roma, mentre Francesco Pagliarini ha mostrato miglioramenti nelle sue prestazioni. L’evento si svolgerà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico, dove si terrà il Golden Gala, tappa della Diamond League, il circuito internazionale di atletica più importante. Tra i partecipanti ci saranno anche atleti come Mangione e Bonora, protagonisti di alcune battute durante la competizione.

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Cresce l’attesa allo Stadio Olimpico di Roma, dove giovedì 4 giugno andrà in scena il Golden Gala, tradizionale tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato preceduto di un giorno dall’ormai tradizionale Silver Gala, un evento che funge da test per mettere in moto la macchina organizzativa nella Capitale e oliare i meccanismi del più importante appuntamento di atletica alle nostre latitudini. Si registra un risultato molto interessante sotto il profilo tecnico: Sara Cirillo ha corso i 400 metri in 51.90 ed è diventata la seconda under 23 di sempre sul giro di pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Sara Cirillo strabilia all’Olimpico: battute Mangione e Bonora, seconda italiana U23. Francesco Pagliarini in crescita, ora il Golden Gala
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