Sara Cirillo strabilia all’Olimpico | battute Mangione e Bonora seconda italiana U23 Francesco Pagliarini in crescita ora il Golden Gala
Sara Cirillo ha conquistato il secondo posto tra le under 23 italiane durante una gara a Roma, mentre Francesco Pagliarini ha mostrato miglioramenti nelle sue prestazioni. L’evento si svolgerà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico, dove si terrà il Golden Gala, tappa della Diamond League, il circuito internazionale di atletica più importante. Tra i partecipanti ci saranno anche atleti come Mangione e Bonora, protagonisti di alcune battute durante la competizione.
Cresce l’attesa allo Stadio Olimpico di Roma, dove giovedì 4 giugno andrà in scena il Golden Gala, tradizionale tappa della Diamond League (il massimo circuito internazionale itinerante di atletica). Il meeting intitolato alla memoria di Pietro Mennea è stato preceduto di un giorno dall’ormai tradizionale Silver Gala, un evento che funge da test per mettere in moto la macchina organizzativa nella Capitale e oliare i meccanismi del più importante appuntamento di atletica alle nostre latitudini. Si registra un risultato molto interessante sotto il profilo tecnico: Sara Cirillo ha corso i 400 metri in 51.90 ed è diventata la seconda under 23 di sempre sul giro di pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Golden Gala a Roma: atletica mondiale all’OlimpicoAll’Olimpico si svolge la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Wanda Diamond League.
Golden Gala: il mito Crouser sfida Fabbri allo Stadio OlimpicoIl 4 giugno 2026, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro del Golden Gala Pietro Mennea, una manifestazione di atletica leggera.