Sara Cirillo strabilia all’Olimpico | battute Mangione e Bonora seconda italiana U23 Francesco Pagliarini in crescita ora il Golden Gala

Notizia in breve

Sara Cirillo ha conquistato il secondo posto tra le under 23 italiane durante una gara a Roma, mentre Francesco Pagliarini ha mostrato miglioramenti nelle sue prestazioni. L’evento si svolgerà giovedì 4 giugno allo Stadio Olimpico, dove si terrà il Golden Gala, tappa della Diamond League, il circuito internazionale di atletica più importante. Tra i partecipanti ci saranno anche atleti come Mangione e Bonora, protagonisti di alcune battute durante la competizione.