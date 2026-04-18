Golden Gala | il mito Crouser sfida Fabbri allo Stadio Olimpico

Il 4 giugno 2026, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro del Golden Gala Pietro Mennea, una manifestazione di atletica leggera. Tra gli atleti partecipanti ci saranno tre campioni olimpici, tra cui Ryan Crouser, noto per le sue vittorie nel giavellotto, insieme a Hamish Kerr e Winfred Yavi. L’evento si inserisce nel calendario internazionale delle competizioni di atletica e attirerà pubblico e appassionati da diverse nazioni.

Il 4 giugno 2026 lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il Golden Gala Pietro Mennea, un evento che vede l’ingresso nel cast di tre pluridecampe olimpici: Ryan Crouser, Hamish Kerr e Winfred Yavi. Il meeting internazionale promette una sfida di altissimo livello tecnico con la partecipazione di stelle globali come Noah Lyles, Melissa Jefferson-Wooden, Julien Alfred, Keely Hodgkinson, Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Andy Diaz. La sfida del peso: il primato di Roma contro la leggenda americana. L’attenzione degli appassionati si concentrerà sul cerchio del peso, dove Ryan Crouser cercherà di confermare la sua supremazia mondiale. Lo statunitense porta con sé un palmarès senza precedenti, avendo conquistato tre medaglie d’oro olimpiche (Rio 2016, Tokyo 2020, Parigi 2024) e tre titoli mondiali (Oregon 2022, Budapest 2023, Tokyo 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Gala: il mito Crouser sfida Fabbri allo Stadio Olimpico Notizie correlate Golden Gala 2026, tre nuovi ori olimpici a Roma: Crouser sfida Fabbri, Kerr vola in alto, Yavi nei 5000 con BattoclettiIl Golden Gala Pietro Mennea 2026 continua ad arricchirsi di campioni straordinari. Golden Gala: Hodgkinson all’Olimpico nei 400 metriCosa: Partecipazione della campionessa Keely Hodgkinson al prestigioso meeting di atletica leggera, cimentandosi nei 400 metri piani. Panoramica sull’argomento Golden Gala, Noah Lyles stella a Roma il 4 giugnoIl re della velocità è pronto a sfrecciare nei 100 di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea oggi ha annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles all'edizione n. 46 in programma ... corriere.it Noah Lyles al Golden Gala: il campione olimpico dei 100 metri in gara a RomaNoah Lyles al Golden Gala. Il re mondiale della velocità è pronto a sfrecciare nei 100 metri di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea ha infatti annunciato la presenza del campione olimpico dei 100 metri ... msn.com