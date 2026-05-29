Golden Gala a Roma | atletica mondiale all’Olimpico

All’Olimpico si svolge la 46ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Wanda Diamond League. L’evento vede in gara 43 atleti medagliati d’oro olimpici e mondiali. La competizione include varie discipline dell’atletica leggera e si aspetta una grande partecipazione internazionale. La manifestazione si svolge in una giornata di eventi con numerosi atleti di alto livello.

Cosa: L’attesissima edizione 46 del Golden Gala Pietro Mennea, quarta tappa della Wanda Diamond League, con un cast che vanta 43 medagliati d’oro olimpici e mondiali.. Dove e Quando: Presso lo Stadio Olimpico di Roma, giovedì 4 giugno 2026. Inizio gare alle ore 19:15.. Perché: Per assistere dal vivo alle gesta delle più grandi leggende dell’atletica internazionale e spingere i campioni azzurri verso nuovi, incredibili primati.. L’attesa per l’evento sportivo più prestigioso e vibrante della Capitale ha finalmente raggiunto il suo apice. Il Golden Gala Pietro Mennea, giunto alla sua quarantaseiesima e gloriosa edizione, si prepara a trasformare l’imponente cornice dello Stadio Olimpico di Roma nell’ombelico del mondo sportivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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Golden Gala, Savona e grandi eventi: Luca Di Bella racconta il mondo RAI dellatletica

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