Sapienza | nasce Chat Minerva l’IA che legge immagini e documenti

Notizia in breve

È stata presentata Chat Minerva, un'intelligenza artificiale in grado di leggere immagini e documenti tecnici simultaneamente. L'addestramento del modello è stato possibile grazie a un supercomputer di alta potenza, che ha permesso di sviluppare questa capacità avanzata di analisi multipla. La tecnologia consente di interpretare e combinare informazioni visive e testuali in modo integrato, migliorando le applicazioni in vari settori.