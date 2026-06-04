Sapienza | nasce Chat Minerva l’IA che legge immagini e documenti

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata presentata Chat Minerva, un'intelligenza artificiale in grado di leggere immagini e documenti tecnici simultaneamente. L'addestramento del modello è stato possibile grazie a un supercomputer di alta potenza, che ha permesso di sviluppare questa capacità avanzata di analisi multipla. La tecnologia consente di interpretare e combinare informazioni visive e testuali in modo integrato, migliorando le applicazioni in vari settori.

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Come può un'IA analizzare contemporaneamente foto e documenti tecnici?. Quale supercomputer ha permesso l'addestramento di questo nuovo modello?. Perché Chat Minerva è considerata una sfida all'indipendenza tecnologica europea?. Come cambierà il lavoro quotidiano di studenti e professionisti?.? In Breve Addestramento basato su milioni di esempi tramite supercomputer Leonardo di Cineca. Collaborazione tra Sapienza e azienda tecnologica Babelscape. Evoluzione del modello linguistico Minerva 7B sviluppato dal gruppo di Navigli. Obiettivo di competizione tecnologica europea contro i colossi globali. La Sapienza lancia Chat Minerva per trasformare l’intelligenza artificiale in un assistente multimodale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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