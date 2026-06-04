Si chiama “Chat Minerva” ed è il nuovo assistente Ai multimodale della Sapienza, progettato per comprendere testi, immagini e documenti, accedere al meb in tempo reale e dialogare in italiano con maggiore affidabilità e sicurezza.Dopo il lancio di Minerva 7B, il gruppo di ricerca Sapienza guidato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Si parla di: La Sapienza presenta Chat Minerva, il nuovo assistente Ai multimodale addestrato dagli utenti; Sapienza presenta ChatMinerva, l'assistente AI multimodale.