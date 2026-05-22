Google Search cambia tutto | la barra di ricerca diventa una chat interattiva con immagini video e agenti IA

Google Search ha annunciato una novità che modifica radicalmente il modo di cercare informazioni online. La tradizionale barra di ricerca verrà sostituita da una chat interattiva in grado di rispondere con immagini, video e assistenti virtuali alimentati dall’intelligenza artificiale. Questa evoluzione consentirà agli utenti di interagire in modo più naturale, come se stessero conversando con un assistente digitale, rendendo le ricerche più dinamiche e coinvolgenti. La novità sarà disponibile su tutte le piattaforme compatibili con il servizio.

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