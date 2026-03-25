Da oltre due anni, il settore della moda ha visto un susseguirsi di cambi di direttore creativo, con nomine e dimissioni che si sono susseguite rapidamente. Recentemente, alcuni di questi passaggi sono passati inosservati, ma la tendenza continua senza sosta. La frequenza di queste sostituzioni dimostra che il cambio di leadership nel settore della moda rimane un fenomeno costante e diffuso.

A più di due anni dall’inizio di questo continuo valzer di nomine e addii, una cosa appare ormai chiara: la moda non ha alcuna intenzione di rallentare. Quello che inizialmente sembrava un assestamento temporaneo si è trasformato in una strategia vera e propria, adottata dalle maison per restare rilevanti in un sistema sempre più veloce e competitivo. Cambiare direttori creativi non è più un evento straordinario, ma quasi una consuetudine. Il risultato? Restare al passo con questo continuo rimescolamento è diventato quasi impossibile. Ecco perché vale la pena fermarsi un attimo e fare il punto della situazione. Gli ultimi cambi di poltrona. In alcuni casi, questa strategia sembra dare esattamente i risultati sperati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cambiare direttore creativo è diventato una moda? Gli ultimi addii che (forse) vi siete persi

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