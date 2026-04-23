Moda è l’era delle collaborazioni Le ultime che forse vi siete persi

Nel 2026, le collaborazioni tra celebrità e marchi di moda sono sempre più frequenti, segnando un trend evidente nel settore. Questo fenomeno, già avviato in passato, sembra aver assunto nuove proporzioni, favorito anche dalla riscoperta dell’estetica “cheap chic”. Numerose partnership sono state annunciate o sono in corso, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

I l 2026 si sta confermando come l’anno delle collaborazioni tra celebrity e brand di moda. Un fenomeno tutt’altro che nuovo, ma che oggi sembra aver raggiunto una nuova intensità, complice il ritorno in primo piano dell’estetica “cheap chic ”. L’idea di rendere accessibile ciò che nasce esclusivo non solo non fa più storcere il naso, ma alimenta desiderio e attenzione. Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X Dalla nomina di John Galliano come designer di Zara alla seconda edizione della collab tra Stella McCartney e H&M, queste partnership trasformano il guardaroba quotidiano in qualcosa di più aspirazionale.🔗 Leggi su Iodonna.it

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