Santissimo Corpo e Sangue di Cristo | origine significato e culto del Corpus Domini

La festa del Corpus Domini, nota anche come Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, celebra la presenza reale di Gesù nell’Eucaristia. Questa solennità viene osservata con processioni, messe e riti religiosi, e si svolge in data variabile. La sua origine risale al XIII secolo, quando fu istituita per evidenziare il valore dell’Eucaristia nella fede cristiana. La celebrazione si concentra sulla venerazione del pane e del vino consacrati.

La solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, nota come Corpus Domini, celebra la Presenza reale del Signore nell’Eucaristia. Tradizionalmente cade il giovedì dopo la Trinità (nel 2026: 4 giugno ), mentre in Italia è ordinariamente trasferita alla domenica successiva (nel 2026: 7 giugno ), per favorire la partecipazione dei fedeli. Le origini storiche risalgono al XIII secolo, con la figura di Giuliana di Cornillon (Liegi), cui si deve la richiesta di una festa specifica dedicata al Sacramento. Nel 1246 il vescovo Roberto di Thourotte la istituì per la diocesi di Liegi. Fu papa Urbano IV, già arcidiacono a Liegi, a estenderla alla Chiesa universale con la bolla Transiturus de hoc mundo (1264), affidando a san Tommaso d’Aquino la composizione dei testi liturgici, tra cui la sequenza Lauda Sion e gli inni Pange lingua e Tantum ergo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Papa Francesco rivela la vera storia del CORPUS CHRISTI! L'ORIGINE e IL SIGNIFICATO NELLA BIBBIA!

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