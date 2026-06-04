Sant’Agata de’ Goti si appresta a ospitare l’edizione 2026 dell’Infiorata e dei Tappeti Artistici, in programma il 6 e 7 giugno nel centro storico. La manifestazione prevede la creazione di tappeti decorativi lungo le vie della città, in occasione della celebrazione del Corpus Domini. La preparazione coinvolge artisti e volontari che realizzano le decorazioni con fiori e materiali naturali. L’evento si svolge su due giorni, con un calendario di iniziative correlate.

Tempo di lettura: 5 minuti Sant’Agata de’ Goti si prepara ad accogliere l’edizione 2026 dell’Infiorata e dei Tappeti Artistici per il Corpus Domini, in programma il 6 e 7 giugno nel centro storico cittadino. Un appuntamento che rappresenta una delle espressioni più autentiche e significative del patrimonio culturale e religioso della comunità, capace di coniugare fede, arte, tradizione e partecipazione popolare. L’Infiorata nasce infatti in occasione della solennità del Corpus Domini, celebrando attraverso l’arte floreale il passaggio della processione eucaristica lungo le vie del borgo. La manifestazione santagatese, inoltre, è iscritta nell’IPIC – Inventario del Patrimonio Immateriale della Campania, riconoscimento che ne attesta il valore storico, culturale e identitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sant’Agata de’ Goti si prepara per l’Infiorata e i Tappeti artistici

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