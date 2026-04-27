Un candidato si presenta alle elezioni amministrative di Sant’Agata de’ Goti con un programma che si concentra sulla valorizzazione delle radici storiche e sullo sviluppo futuro della città. La candidatura è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, in cui si sottolinea l’obiettivo di rilanciare il territorio. La campagna elettorale si concentra su temi di identità cittadina e crescita economica, senza altri dettagli specifici.

Carmine Valentino, candidato sindaco della lista “Radici e Futuro” al Comune di Sant’Agata de’ Goti, presenta un progetto politico che mette al centro l’anima della comunità. Un progetto che affonda le radici in una storia millenaria e che oggi ha come obiettivo risvegliare le coscienze, combattere l’indifferenza e riportare Sant’Agata ad essere una città viva, sicura e proiettata verso lo sviluppo europeo. “Non vogliamo solo fare un restyling delle infrastrutture – afferma Carmine Valentino – ma valorizzare appieno i nostri luoghi, le nostre tradizioni affinché le persone tornino a vivere il territorio 12 mesi l’anno.” Il candidato sindaco...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, Valentino si candida a sindaco con “Radici e Futuro”

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