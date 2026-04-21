A Sant’Agata de’ Goti si è svolto un incontro istituzionale che ha suscitato critiche riguardo alla gestione e alla partecipazione. La discussione ha riguardato questioni legate alla Cava “Fossa delle Nevi” e ai rapporti tra PD e Dei Goti, con alcuni rappresentanti che hanno espresso dubbi sui modi e sui contenuti degli inviti e sulla presenza all’appuntamento di Durazzano. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza e sui tempi della comunicazione tra le parti coinvolte.

Abbiamo appreso a mezzo stampa e social di un incontro promosso dal Sindaco pro tempore di Durazzano (BN) sulla problematica della cava “Fossa delle Nevi”, con aggiornamenti relativi al ricorso al Capo dello Stato. Ad oggi, non ci è dato sapere se il Comune di Sant’Agata de’ Goti, come altri interessati alla problematica, sia stato formalmente invitato a tale iniziativa. Un elemento tutt’altro che secondario, che contribuisce ad alimentare ulteriori perplessità sul metodo e sulla gestione del confronto istituzionale. Le assenze registrate e una partecipazione estremamente ridotta non sono un dettaglio, ma un fatto politico rilevante. Le...🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Cava “Fossa delle Nevi”, PD e Dei Goti: “Criticità sul confronto istituzionale a Sant’Agata de’ Goti”

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