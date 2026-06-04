Santa Maria di Licodia al via il progetto Autodifesa Femminile

Notizia in breve

Nel comune etneo di Santa Maria di Licodia è partito il progetto gratuito di autodifesa femminile. L’iniziativa, rivolta a donne di tutte le età, è stata promossa dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con un’associazione sportiva. La formazione si svolge presso una sede locale e mira a fornire tecniche di difesa personale. La partecipazione è aperta senza costi e senza limiti di età.