Santa Maria di Licodia al via il progetto Autodifesa Femminile
Nel comune etneo di Santa Maria di Licodia è partito il progetto gratuito di autodifesa femminile. L’iniziativa, rivolta a donne di tutte le età, è stata promossa dall’amministrazione comunale e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con un’associazione sportiva. La formazione si svolge presso una sede locale e mira a fornire tecniche di difesa personale. La partecipazione è aperta senza costi e senza limiti di età.
Nel Comune etneo di Santa Maria di Licodia prende il via il progetto “Autodifesa Femminile”, iniziativa gratuita rivolta a donne di tutte le età e promossa con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con l’Associazione Sportiva. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Soluzione indipendente, due appartamenti - S. M. di Licodia L751
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