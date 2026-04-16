Incendio nella notte a Santa Maria di Licodia in fiamme quattro automobili

Nella notte, un incendio ha interessato quattro automobili in via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia. I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause che hanno scatenato il rogo o su eventuali persone coinvolte. Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò sono intervenuti la notte scorsa per l'incendio di 4 autovetture e in via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia. Spente le fiamme che avvolgevano le autovetture, si sono messe in sicurezza anche le abitazioni e le attività commerciali vicine.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incendio nella notte a Santa Caterina, in fiamme il tetto di una palazzina in via Enotria Incendio nella notte a Napoli: fiamme al Teatro Sannazaro, quattro intossicatiUn violento incendio è divampato nella notte tra il 16 e il 17 febbraio nel cuore di Napoli. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Devastante incendio nella notte (FOTO): distrutta una palazzina, residenti evacuati; Incendio spaventoso nel cuore della notte: edificio devastato, evacuati i residenti; Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 21 nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Le fiamme sono divampate in via Berghini. Sul posto i vigili del fuoco che, per lavorare, hanno chiuso al traffico via Berghini invasa tra l’altro, come tutta la zona, d; Incendio in casa nell’Agrigentino, 85enne riesce a fuggire: una volta in strada, la donna è stata soccorsa dal 118. Scicli, incendio in centro storico: a fuoco un terrazzo a Santa Maria La NovaIncendio a Scicli nel quartiere Santa Maria La Nova: terrazzo in fiamme e rischio esplosione bombole GPL. Salvata una donna, indagini in corso. quotidianodiragusa.it ROMA - BASILICA DI SANTA MARIA IN TRASTEVERE ASSOCIAZIONE LAGUNARI E TRUPPE ANFIBIE Santa Messa in ricordo del Capitano dei Lagunari Massimo Ficuciello e del Maresciallo Capo Silvio Olla (151° Reggimento della Brigata "Sassari"), c facebook