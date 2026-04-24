Controlli a Paternò e Santa Maria di Licodia sanzioni per 8500 euro agli automobilisti non in regola

Nella giornata di ieri, la polizia ha effettuato controlli straordinari in alcune aree dei comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò. Durante le operazioni sono state identificate diverse automobili non in regola, portando a sanzioni per un totale di 8.500 euro. L’intervento ha coinvolto diversi agenti e ha riguardato principalmente la verifica di documenti e conformità delle vetture presenti sul territorio.

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita ieri dalla polizia in diverse zone ricadenti nel territorio dei comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò. Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Paternò, controlli della polizia: sanzioni per gli automobilisti non in regolaAlcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida di veicoli privi della copertura assicurativa per la responsabilità civile e della revisione... Leggi anche: Controlli a Pedara e Trecastagni, 5mila euro di sanzioni agli automobilisti non in regola Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Paternò e S.M. di Licodia, controllo dei territori da parte della Polizia di Stato; Paternò, controlli ai centri scommesse: denunciato titolare e sospesa l’attività -; Scoperta una stalla abusiva al Villaggio Sant'Agata, con un cavallo privo di microchip; La Reggina fa il compitino contro il Paternò con i gol di Di Grazia e Ragusa. Addio a Francesco: code per controlli a San Pietro, folla di fedeli a Santa Maria Maggiore. 'Francesco santo subito'Il feretro in legno marrone con venature, spoglio, geometrico, senza decorazioni, posto davanti all'altare e un po' inclinato per permettere la visione dei fedeli. Il Papa con la casula rossa e la ... ansa.it Incontri e laboratori, nell'abbazia Santa Maria di Cerrate torna 'Lu Panieri'. Domani e domenica a Lecce la settima edizione della fiera nel bene gestito dal Fai #ANSA x.com Radio Maria. . LIVEChiesa Santa Maria Maddalena Penitente - Caltanissetta In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione facebook