Controlli a Paternò e Santa Maria di Licodia sanzioni per 8500 euro agli automobilisti non in regola

Da cataniatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, la polizia ha effettuato controlli straordinari in alcune aree dei comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò. Durante le operazioni sono state identificate diverse automobili non in regola, portando a sanzioni per un totale di 8.500 euro. L’intervento ha coinvolto diversi agenti e ha riguardato principalmente la verifica di documenti e conformità delle vetture presenti sul territorio.

Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata eseguita ieri dalla polizia in diverse zone ricadenti nel territorio dei comuni di Santa Maria di Licodia e Paternò. Sono stati pattugliati i punti d’accesso alla città e diverse zone strategiche del centro e delle periferie.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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