Santa Flavia la consigliera comunale Adelaide Giuseppa Maggiore aderisce all' Udc

Notizia in breve

La consigliera comunale di Santa Flavia ha aderito ufficialmente all'Udc, seguendo l'esempio di un esponente locale del partito. La decisione è stata comunicata dopo mesi di collaborazione con il rappresentante regionale dell'Udc, considerato un punto di riferimento in Sicilia e in provincia di Palermo. Maggiore ha annunciato il suo passaggio senza ulteriori dettagli.