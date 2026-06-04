Santa Flavia la consigliera comunale Adelaide Giuseppa Maggiore aderisce all' Udc
La consigliera comunale di Santa Flavia ha aderito ufficialmente all'Udc, seguendo l'esempio di un esponente locale del partito. La decisione è stata comunicata dopo mesi di collaborazione con il rappresentante regionale dell'Udc, considerato un punto di riferimento in Sicilia e in provincia di Palermo. Maggiore ha annunciato il suo passaggio senza ulteriori dettagli.
La consigliera comunale Adelaide Giuseppa Maggiore aderisce ufficialmente al progetto dell'Unione di Centro, seguendo il percorso intrapreso da Maurizio Lo Galbo, da mesi punto di riferimento in Sicilia e in provincia di Palermo per l’Udc. “Per me è motivo di profonda gioia e orgoglio continuare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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