Un rappresentante di rilievo nel territorio ha deciso di aderire all’Unione di Centro in vista delle prossime elezioni comunali. La sua scelta si inserisce in un processo di rafforzamento del partito in città, che continua a espandersi e ad attrarre figure con un background istituzionale, professionale e sociale. La candidatura si inserisce nel quadro delle competizioni elettorali locali in programma.

Nuove adesioni al partito. Il commissario provinciale Pinto: "Con Sabrina cresce una squadra fatta di competenza, passione e amore autentico per il territorio" L’Unione di Centro continua a crescere in città e lo fa accogliendo una figura di spessore, radicata nel territorio e forte di una significativa esperienza istituzionale, professionale e sociale. La dottoressa Sabrina Sinicropi, originaria di Reggio Calabria, aderisce ufficialmente all’Udc e annuncia la propria discesa in campo in vista delle prossime elezioni amministrative, mettendo a disposizione della comunità il proprio bagaglio di esperienza, impegno e visione. Il suo percorso si è inoltre arricchito attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati e con esperienze in progetti europei, che hanno consolidato una visione moderna, aperta e concreta dello sviluppo locale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Elezioni, Sinicropi aderisce all'Udc e scende in campo alle comunali

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