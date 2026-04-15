Ardea Leoni aderisce all’Udc | Iacovino nominato coordinatore cittadino

Ad Ardea, il percorso dell’Unione di Centro riprende con una nuova adesione. La consigliera Eleonora Leoni annuncerà in consiglio comunale l’ingresso nel partito, mentre Mario Iacovino è stato nominato coordinatore cittadino. La presentazione ufficiale del nuovo partito avverrà nel prossimo consiglio comunale. La notizia riguarda l’attenzione verso le formazioni politiche con base locale e i cambiamenti all’interno del panorama politico cittadino.

Ardea, 15 aprile 2026 – Ad Ardea riparte il percorso dell’ Unione di Centro. Nel prossimo Consiglio comunale la consigliera Eleonora Leoni presenterà ufficialmente il nuovo partito al quale ha aderito, mentre Mario Iacovino è stato nominato coordinatore cittadino. Ad annunciarlo è lo stesso Iacovino, che parla di una fase di riorganizzazione già avviata insieme alla consigliera comunale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Udc sul territorio e ricostruire una struttura locale radicata nella città. “Riparte l’Udc. Mario Iacovino coordinatore cittadino”, si legge nella nota diffusa. “Ad Ardea riparte con decisione il percorso dell’Unione di Centro con la mia nomina a coordinatore cittadino.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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