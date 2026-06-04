Sannio crisi sanitaria | mancano 100 medici di base nel territorio

Notizia in breve

Nel Sannio mancano circa 100 medici di base, creando criticità nell’assistenza sanitaria territoriale. Entro il 2030, si prevede un possibile peggioramento dei servizi se non verranno adottate misure adeguate. Per attirare nuovi medici nelle zone interne, si valutano incentivi economici e facilitazioni per il trasferimento. La carenza di medici di base è un problema che coinvolge l’intera regione e richiede interventi immediati per garantire l’assistenza ai cittadini.