Sannio crisi sanitaria | mancano 100 medici di base nel territorio
Nel Sannio mancano circa 100 medici di base, creando criticità nell’assistenza sanitaria territoriale. Entro il 2030, si prevede un possibile peggioramento dei servizi se non verranno adottate misure adeguate. Per attirare nuovi medici nelle zone interne, si valutano incentivi economici e facilitazioni per il trasferimento. La carenza di medici di base è un problema che coinvolge l’intera regione e richiede interventi immediati per garantire l’assistenza ai cittadini.
Come cambierà l'assistenza sanitaria per i cittadini del Sannio entro il 2030?. Quali incentivi concreti possono attirare nuovi medici nelle zone interne?. Perché il sistema ospedaliero rischia il collasso a causa della carenza territoriale?. Chi deve intervenire per evitare la sanità a due velocità in Campania?.? In Breve Campania registra deficit totale di 870 medici di medicina generale secondo Fondazione Gimbe.. Proiezioni indicano perdita di 1.147 medici entro l'anno 2030.. L'indagine Sisac evidenzia vulnerabilità sistemica della regione Campania rispetto al resto d'Italia.. Carenza medica rischia di sovraccaricare i presidi ospedalieri per emergenze non gestite territorialmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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