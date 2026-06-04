Medici di base Errico FI | Nel Sannio mancano 100 medici di base servono interventi tempestivi

Notizia in breve

Nel Sannio ci sono circa 100 medici di base in meno rispetto alle esigenze. Il consigliere regionale di Forza Italia evidenzia la carenza di personale e richiede interventi immediati. La situazione riguarda le aree interne, dove la presenza di medici è insufficiente. La mancanza di professionisti si traduce in difficoltà per i cittadini nel ricevere assistenza sanitaria di base.