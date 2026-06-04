Medici di base Errico FI | Nel Sannio mancano 100 medici di base servono interventi tempestivi
Nel Sannio ci sono circa 100 medici di base in meno rispetto alle esigenze. Il consigliere regionale di Forza Italia evidenzia la carenza di personale e richiede interventi immediati. La situazione riguarda le aree interne, dove la presenza di medici è insufficiente. La mancanza di professionisti si traduce in difficoltà per i cittadini nel ricevere assistenza sanitaria di base.
“La carenza dei medici di Medicina generale rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il sistema sanitario campano e colpisce in maniera particolarmente grave le aree interne come il Sannio. I dati disponibili confermano una situazione che desta forte preoccupazione: nel nostro territorio si registra un deficit di almeno 100 medici di base rispetto alle reali necessità assistenziali della popolazione”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania e componente della Commissione Sanità Fernando Errico, intervenendo sul tema della crescente difficoltà di accesso alle cure primarie da parte dei cittadini sanniti. “La Fondazione Gimbe, sulla base delle risultanze dell’indagine Sisac, ha evidenziato come in Campania manchino complessivamente 870 medici di Medicina generale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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