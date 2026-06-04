Sanità Toscana | Livorno tra le migliori ma cresce il divario

A Livorno la sanità toscana si posiziona tra le migliori, mentre il divario con altre aree si amplia. Si evidenziano differenze nel numero di pazienti assegnati a ogni medico tra Pistoia e Livorno. Inoltre, si nota una tendenza tra i nuovi medici a preferire altre specializzazioni rispetto alla medicina territoriale. Questi dati sono stati raccolti in un rapporto sulla distribuzione delle risorse sanitarie nella regione.

Quante persone deve gestire ogni medico a Pistoia rispetto a Livorno?. Perché i nuovi medici scelgono di non intraprendere la medicina territoriale?. Come cambieranno le Case di comunità il futuro dell'assistenza locale?. Quali province toscane rischiano lo svuotamento dei servizi sanitari essenziali?.? In Breve Siena registra il dato migliore con 1.236 pazienti per ogni medico.. Pistoia è la maglia nera con 1.511 assistiti per professionista.. In Italia i medici di base sono 40.000 con calo annuale del 6%.. Livorno conta circa 230 medici di medicina generale attivi.. A Livorno un medico di famiglia ogni 1.298 pazienti: i dati sulla sanità toscana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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