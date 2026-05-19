Turismo 2025 in Toscana oltre 45milioni di presenze | Livorno cresce del 7,20% ma a trainare la provincia sono l' Elba e la costa degli Etruschi
Nel 2025, in Toscana si stimano oltre 45 milioni di presenze turistiche, anche se i dati restano provvisori fino alla certificazione ufficiale dell'Istat. La provincia di Livorno registra un aumento del 7,20% rispetto all’anno precedente, mentre a contribuire in modo significativo ai flussi sono l’isola dell’Elba e la costa degli Etruschi. Nel calcolo complessivo non sono inclusi i dati relativi alle locazioni, che a livello regionale rappresentano circa il 10% delle presenze totali.
Prima premessa: i dati sono provvisori fino a quando non saranno certificati dall'Istat. Secondo premessa: nel calcolo complessivo relativo al 2025, non si tiene conto delle locazioni - imprenditoriali e non - che, a livello regionale, incidono sui flussi per circa un 10%. Detto questo, ecco che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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