Sanità operazione chirurgica da 15 ore per asportare un colangiocarcinoma | nuovo primato per l' Aoup
Un intervento chirurgico di 15 ore è stato eseguito in un ospedale toscano su un paziente di oltre ottant’anni affetto da colangiocarcinoma pericoloso. L’operazione, di alta complessità, ha portato alla rimozione del tumore e ha permesso al paziente di tornare a una vita normale. Si tratta di un nuovo record per l’istituto, che ha già affrontato casi simili di grande difficoltà chirurgica.
Ancora un caso clinico in Aoup che può fare letteratura scientifica per l’eccellenza nell’altissima complessità chirurgica che ha restituito una vita normale a un paziente toscano ultraottantenne, affetto da colangiocarcinoma perilare, per il quale era già stata chiusa la finestra terapeutica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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