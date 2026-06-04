Sanità operazione chirurgica da 15 ore per asportare un colangiocarcinoma | nuovo primato per l' Aoup

Notizia in breve

Un intervento chirurgico di 15 ore è stato eseguito in un ospedale toscano su un paziente di oltre ottant’anni affetto da colangiocarcinoma pericoloso. L’operazione, di alta complessità, ha portato alla rimozione del tumore e ha permesso al paziente di tornare a una vita normale. Si tratta di un nuovo record per l’istituto, che ha già affrontato casi simili di grande difficoltà chirurgica.