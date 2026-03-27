Mario Siffu morto dopo un'operazione chirurgica a Sassari aperta un'inchiesta sul decesso del detenuto

Un detenuto di 32 anni è deceduto nell’ospedale di Sassari a seguito di un’operazione chirurgica eseguita in emergenza. Dopo l’intervento, è stato aperto un fascicolo investigativo per accertare le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia e sta verificando eventuali responsabilità o negligenze legate alla gestione medica del paziente.