Mario Siffu morto dopo un'operazione chirurgica a Sassari aperta un'inchiesta sul decesso del detenuto
Un detenuto di 32 anni è deceduto nell’ospedale di Sassari a seguito di un’operazione chirurgica eseguita in emergenza. Dopo l’intervento, è stato aperto un fascicolo investigativo per accertare le cause del decesso. La procura ha disposto l’autopsia e sta verificando eventuali responsabilità o negligenze legate alla gestione medica del paziente.
Il 32enne Mario Siffu è morto nell'ospedale di Sassari dopo un'operazione chirurgica fatta d'urgenza. I genitori del detenuto hanno chiesto lo svolgimento dell'autopsia per appurare le cause del decesso dell'uomo. Siffu lamentava dolori addominali da diverso tempo nel carcere di Bancali dove era detenuto per alcuni furti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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