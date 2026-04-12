Maratona Pietro Riva vola a Rotterdam | 2h06 | 46 e nuovo primato personale a meno di un anno dall’operazione

Un atleta piemontese delle Fiamme Oro ha stabilito un nuovo miglior risultato personale durante la maratona di Rotterdam, correndo in 2 ore, 6 minuti e 46 secondi. Con questa prestazione, si posiziona come il quarto italiano di sempre sotto le 2 ore e 7 minuti. Ottavo classificato nella gara olandese, il runner ha raggiunto questo risultato meno di un anno dopo aver subito un’operazione.

Il piemontese delle Fiamme Oro chiude ottavo in Olanda e diventa il quarto italiano di sempre sotto le 2h07. Domenica d’oro per l’atletica azzurra: prima il trionfo di Crippa a Parigi, ora il record di Riva a Rotterdam Una domenica da incorniciare per la maratona italiana. Dopo il trionfo di Yeman Crippa a Parigi, arriva un’altra grande notizia dall’Olanda: Pietro Riva taglia il traguardo di Rotterdam in 2h06:46, migliorando il proprio primato personale e scrivendo una nuova pagina nella storia dell’atletica italiana. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Pietro Riva scala la maratona italiana: quarto azzurro di sempre, superato il maestro Baldini. Bel tempo a RotterdamPietro Riva ha ben figurato nella Maratona di Rotterdam, storicamente considerata una delle più veloci di sempre, ed è diventato il quarto italiano... Yeman Crippa punta in alto nella Maratona di Parigi dopo il record nella mezza. Pietro Riva a RotterdamDomenica 12 aprile si preannuncia una giornata estremamente interessante per gli appassionati di atletica leggera e per tanti runners italiani e...