Sanità di prossimità nel Salento al via l’assistenza gratuita per i residenti Erp

Nel quartiere San Pio di Lecce, decine di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno ricevuto assistenza sanitaria gratuita. L’intervento è stato possibile grazie a un’unità mobile promossa da un’organizzazione di settore e da una fondazione locale.

LECCE – Nel quartiere San Pio di Lecce, decine di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno ricevuto assistenza sanitaria gratuita grazie all’impegno dell’unità sanitaria mobile promossa da Arca Sud Salento e dalla fondazione Caritas diocesana di Lecce.Questo servizio è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Assistenza sanitaria gratuita per i più fragili: nel Santa Maria Hospital di Bari nascono gli ambulatori solidaliMedici e operatori della struttura potranno scegliere di donare parte del proprio tempo per garantire prestazioni sanitarie a persone in condizioni...

Welfare e terza età: assistenza domiciliare gratuita per il Distretto di LevanteUn supporto reale, qualificato e completamente gratuito per i cittadini più fragili residenti nei 24 comuni del Distretto Sociosanitario di Levante...

Medici di famiglia sempre meno e pazienti spesso senza riferimento: la doppia crisi che colpisce entrambi mette a rischio la sanità di prossimità. Soluzioni urgenti sono necessarie per garantire cure e fiducia nel sistema. #Sanità #MediciDiFamiglia 2lnk.io/vPV x.com

Le note che ho inviato nel sondaggio reddit

Sanità, a San Giovanni Valdarno inaugurata una nuova Casa di comunitàIl presidente Giani: Potenziamo i servizi sul territorio per offrire risposte ai bisogni di salute delle persone più vicino a dove uno vive, ovunque viva. I primi a trarne vantaggio saranno anziani e ... intoscana.it

Sanità, a Paderno Dugnano e Garbagnate Milanese le nuove Case di Comunità con medico e infermiere h12Prosegue il piano di potenziamento della sanità di prossimità in Lombardia. Questa mattina, alla presenza del vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone e dell'assessore al Welfare Guido Berto ... ticinonotizie.it