Sanità di prossimità nel Salento al via l’assistenza gratuita per i residenti Erp

Da lecceprima.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere San Pio di Lecce, decine di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno ricevuto assistenza sanitaria gratuita. L’intervento è stato possibile grazie a un’unità mobile promossa da un’organizzazione di settore e da una fondazione locale.

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LECCE – Nel quartiere San Pio di Lecce, decine di assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno ricevuto assistenza sanitaria gratuita grazie all’impegno dell’unità sanitaria mobile promossa da Arca Sud Salento e dalla fondazione Caritas diocesana di Lecce.Questo servizio è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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