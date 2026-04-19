A Casciana Terme Lari si sono svolti incontri per ascoltare le esigenze della comunità, con focus su sicurezza, servizi sanitari di prossimità e spazi dedicati ai giovani. L'iniziativa, denominata

Sicurezza, sanità di prossimità e spazi per i giovani: queste le priorità del territorio. È questa la fotografia emersa dal percorso di ascolto "Comunità in Movimento" realizzato a Casciana Terme Lari e promosso dall’assessora alle politiche sociali Alessandra Dal Canto. Il progetto, finanziato dal Programma Regionale FSE+ Toscana 2021–2027 e sviluppato con gli enti del terzo settore, "restituisce un quadro articolato dei bisogni della comunità". I questionari raccolti sono 289 e, pur non configurando un’indagine statistica rigorosa, rappresentano "in modo attendibile la popolazione adulta", mentre la partecipazione dei più giovani risulta più limitata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casciana, le priorità del territorio: "Sicurezza, sanità di prossimità. E servono più spazi per i giovani"

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