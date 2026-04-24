In Puglia, il bilancio regionale mostra un deficit di 369 milioni di euro nel settore sanitario, una cifra che evidenzia una criticità finanziaria. La situazione potrebbe portare a possibili aumenti delle tasse locali, come l'IRPEF, per far fronte alle spese e coprire il buco di bilancio. La questione riguarda l'intera regione, che si trova a dover gestire le conseguenze di questa situazione economica nel settore della sanità.

? Cosa sapere La Puglia registra un deficit sanitario di 369 milioni di euro nel bilancio regionale.. Antonio Decaro valuta un aumento dell'Irpef per coprire il buco entro il 30 aprile.. Il deficit di 369 milioni di euro che affligge il bilancio sanitario della Puglia ha spinto Antonio Decaro a convocare i sindacati per delineare una manovra straordinaria che potrebbe toccare le tasche dei cittadini tramite un aumento dell’Irpef. La gravità del buco finanziario, emersa durante il confronto tra il presidente della Regione e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil Puglia, ha messo in moto una macchina decisionale che deve produrre risultati entro il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, buco in sanità da 369 milioni: rischio aumento Irpef

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