Puglia voragine da 370 milioni nella sanità e rischio commissariamento FdI | No a Irpef più alta e a taglio dei servizi

In Puglia, i conti della sanità continuano a essere in forte perdita, con un disavanzo di circa 370 milioni di euro. La situazione ha portato a ipotesi di commissariamento da parte delle autorità sanitarie e politiche locali. Il partito di maggioranza ha dichiarato di opporsi a un aumento dell'Irpef e a eventuali tagli ai servizi sanitari, mentre le cifre ufficiali evidenziano una criticità finanziaria crescente nel settore.

I conti della sanità pugliese restano in profondo rosso, con un disavanzo che sfiora i 369 milioni di euro. Una situazione che spinge il presidente della Regione Antonio Decaro a non escludere nessuna opzione per riportare in equilibrio il sistema, dal possibile commissariamento fino all’ipotesi di nuove entrate fiscali. Le ipotesi di Decaro. A margine di un incontro istituzionale, Decaro ha confermato che sono in corso valutazioni sulle risorse disponibili nel bilancio regionale per coprire lo squilibrio. “ Il commissariamento è una norma dello Stato che scatta se non si riesce a coprire il disavanzo”, ha spiegato, senza escludere questa possibilità, pur precisando che al momento è la Regione a dover prendere decisioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Puglia, voragine da 370 milioni nella sanità e rischio commissariamento. FdI:”No a Irpef più alta e a taglio dei servizi” Leggi anche: Sanità in Puglia, buco da 369 milioni: l’ombra dell’aumento Irpef per coprire i debiti Leggi anche: Sanità in Puglia, il buco da 369 milioni e l'ipotesi di aumento Irpef: la Regione lavora al piano Argomenti più discussi: Liste d'attesa: medici e Conferenza delle regioni accolgono l'appello della Meloni. Pronti a collaborare; Tutto pronto per il Piano Casa: Centomila alloggi a prezzi calmierati in dieci anni. Confedelizia e Anci plaudono; Stipendi aumentati del 3,1 per cento nel 2025. Arriva una sonora sberla alla Schlein dal report Cisl; Tullio Terni e l'ipocrisia italiana dietro la sua doppia discriminazione: il racconto di Pierluigi Battista. Puglia, voragine sulla provinciale 130. Decaro: Al lavoro per delle soluzioni rapideServono delle soluzioni rapide. Parla il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, dopo il sopralluogo sui Monti Dauni dove si è aperta una voragine causata dal maltempo, isolando due comuni ... trmtv.it In migliaia oggi a Bari per la manifestazione di Coldiretti: gli agricoltori vivono un momento di estrema difficoltà e chiedono un piano straordinario alla Regione Puglia. - facebook.com facebook Il governo ha deciso lo stato di emergenza e stanziato 50 milioni di euro per i danni del maltempo in Molise, Abruzzo, Basilicata e Puglia x.com