Sanità Gimbe | in Italia mancano 500 pediatri Soprattutto al Nord
In Italia, ci sono circa 500 posti di pediatria vacanti, con una maggiore carenza al Nord. Gli specialisti attivi in alcune zone si occupano di un numero di bambini che può arrivare fino a mille. La mancanza di pediatri è stata segnalata dall’osservatorio Gimbe, che evidenzia come questa carenza influenzi l’assistenza sanitaria infantile. La situazione riguarda sia le strutture pubbliche che private, con un impatto diretto sulla copertura delle cure pediatriche.
Mancano pediatri soprattutto al Nord e quelli in attività, in alcuni casi, arrivano ad assistere fino a 1000 bambini. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Sanità, Gimbe: in Italia mancano 500 pediatri. Soprattutto al Nord
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