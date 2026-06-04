Tempo di lettura: 3 minuti Nonostante il drastico calo delle nascite registrato nell’ultimo ventennio, in Italia mancano almeno 497 pediatri, quasi l’80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione sembra destinata a peggiorare: entro il 2029 andranno in pensione 1.547 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve. Attualmente i pediatri di famiglia sono poco più di 6mila. Con questi numeri, l’applicazione della bozza di riordino dell’assistenza primaria proposta dal ministro della Salute che vorrebbe estendere fino ai 18 anni l’assistenza pediatrica, sembra irrealizzabile: per darle concretezza servirebbero oltre 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gimbe, ‘mancano 500 pediatri con carenze gravi in Lombardia, Piemonte e Veneto’

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Pediatri di famiglia introvabili: ne mancano quasi 500, l’80% in 3 Regioni del NordIn Italia, quasi 500 pediatri di famiglia risultano assenti, con l’80% di questi mancanze concentrate in tre regioni del Nord.

Pediatri. L’analisi di Gimbe: Ne mancano quasi 500, l’80% in Lombardia, Piemonte e VenetoEntro il 2029 andranno in pensione 1.547 pediatri, incertezza sul ricambio generazionale. La bozza di riforma sull'estensione fino a 18 anni è irrealistica: servirebbero oggi 3. quotidianosanita.it

Pediatri di famiglia introvabili: ne mancano quasi 500, l’80% in 3 regioni del NordFoto: AP Nell’Italia dell’inverno demografico a mancare ormai sono anche i dottori dei bambini. msn.com