In Italia, quasi 500 pediatri di famiglia risultano assenti, con l’80% di questi mancanze concentrate in tre regioni del Nord. La carenza di medici dedicati ai bambini si aggiunge alle difficoltà già segnalate nel settore sanitario. La mancanza di questi professionisti interessa principalmente alcune aree del Paese, lasciando senza assistenza molti bambini e le loro famiglie. La situazione si inserisce nel quadro di un calo complessivo di medici specialisti e di medici di famiglia.

Nell’Italia dell’inverno demografico a mancare ormai sono anche i dottori dei bambini. Stando all’ultima analisi Gimbe nel nostro Paese almeno la carenza è di almeno 497 pediatri di libera scelta, con quasi l’80% concentrata in tre grandi Regioni del Nord: Lombardia (186), Piemonte (109), Veneto (96). Al contrario, in cinque Regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Puglia e Umbria) non si rilevano problemi. L’analisi però, secondo gli autori, tende a sottostimare eventuali carenze locali anche molto critiche, soprattutto nelle aree interne, montane e a bassa densità abitativa. Ma i pediatri sono diventati introvabili anche nelle grandi città metropolitane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pediatri di famiglia introvabili: ne mancano quasi 500, l’80% in 3 Regioni del Nord

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