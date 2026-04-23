Riorganizzazione fallita | Vignali Forza Italia attacca sui numeri di pronto soccorso e Cau

“Nei Pronto Soccorso e Cau della provincia di Rimini nel 2025 ci sono stati 14.868 abbandoni e gli accessi sono nettamente al di sopra dei livelli pre-pandemia. È il risultato molto deludente dell'ultima riorganizzazione dell’emergenza urgenza da parte della Regione Emilia-Romagna”. Lo ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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