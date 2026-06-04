È partita la seconda fase del corso Fad dedicato ai medici per l’utilizzo della telemedicina. Il percorso formativo mira a migliorare le competenze dei professionisti sanitari nell’applicare le tecnologie digitali alla pratica clinica. La formazione si concentra su aspetti pratici e tecnici, per consentire ai medici di integrare efficacemente la telemedicina nel loro lavoro quotidiano. La piattaforma online permette di accedere ai moduli in modo flessibile e autonomo.

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - "La telemedicina è una possibilità nuova che ci viene data dalle tecnologie digitali e il medico deve necessariamente riadattare la propria modalità di lavoro all'uso corretto delle tecnologie. Fare le solite vecchie cose che si facevano prima delle tecnologie digitali con le tecnologie digitali non funziona e di solito genera semplicemente uno spreco di denaro". Con queste parole Francesco Gabbrielli, responsabile Ricerca e sviluppo per l'attività clinica in telemedicina di Agenas e docente di eHealth all'Università San Raffaele di Roma, spiega il senso della seconda fase del corso Fad sulla telemedicina -... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, al via seconda fase corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina

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