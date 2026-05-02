Corso con curvatura biomedica | studenti si formano sulla sanità con l' Ordine dei Medici

Lunedì 4 maggio inizia il ciclo di attività previsto per il percorso di Biologia con curvatura biomedica presso il liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi. L’evento coinvolge le classi quinte e prevede incontri con professionisti del settore sanitario, tra cui rappresentanti dell’Ordine dei Medici. La formazione si concentra su aspetti pratici e teorici relativi alla sanità, offrendo agli studenti un approfondimento specifico nel campo biomedico.

BRINDISI - Prenderà avvio lunedì 4 maggio il ciclo di attività previsto per il percorso di Biologia con curvatura biomedica del liceo “Fermi-Monticelli” di Brindisi, con il primo incontro dedicato alle classi quinte. Gli studenti saranno accolti presso l’Ospedale “Perrino” per una mattinata di.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Liceo Scientifico: equilibrio tra scienza e umanesimo, metodo, laboratorio e curvatura biomedica

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