A Roma si è concluso un corso di formazione a distanza che ha coinvolto 17.000 partecipanti, con l’obiettivo di supportare i medici nel lavoro con la telemedicina. Il corso, promosso nel settore sanitario, si propone di diffondere una conoscenza condivisa e basata su dati scientifici riguardo alle applicazioni pratiche di questa tecnologia. La formazione si inserisce in un percorso più ampio di aggiornamento professionale nel campo della sanità digitale.

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - Favorire lo sviluppo di "una cultura condivisa e scientificamente validata su ciò che è realmente la telemedicina nelle sue applicazioni pratiche". Così Francesco Gabbrielli, responsabile Ricerca e sviluppo per l'attività clinica in telemedicina dell'Agenas e docente eHealth, libero professionista, università San Raffaele di Roma spiega, quale responsabile scientifico, l'obiettivo del primo corso formativo erogato tramite la piattaforma web e mobile App Tech2Doc e lanciato nel 2021 dalla Fondazione Enpam, Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. Il corso Fad...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, 17mila partecipanti a corso Fad per aiutare i medici a lavorare con la telemedicina

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