La collezione tra Sandy Liang e Baggu sta già registrando esauriti. La collaborazione, annunciata nel 2023, ha suscitato grande interesse tra gli acquirenti online. I prodotti sono andati rapidamente sold out, con molti modelli ormai introvabili. La partnership ha attirato l’attenzione per la sua combinazione di stile e praticità, e sembra aver confermato il trend di collaborazioni tra designer e marchi di accessori. La domanda ha superato le disponibilità, generando attesa per eventuali riassortimenti.

Se eri online nel 2023, probabilmente ricordi il caos. La prima collaborazione tra Sandy Liang e Baggu era sparita nel giro di pochi minuti, trasformandosi immediatamente in uno di quei drop che continuano a comparire su TikTok mesi dopo con commenti tipo: “Sono ancora arrabbiata di non aver comprato quella borsa.” Adesso il duo è tornato con un secondo capitolo e, a giudicare dall’hype, la storia rischia seriamente di ripetersi. Il ritorno della collab preferita delle downtown girls: Sandy Liang e Baggu. Per questa nuova collezione, Sandy Liang ha deciso di cambiare completamente approccio. Se il primo drop era dominato da pezzi super estetici, fiocchi, mini shoulder bag e vibes Y2K da vera downtown princess, questa volta la parola chiave è funzionalità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sandy Liang e Baggu sono tornate e sì, questa collezione sta già facendo venire l’ansia da sold out

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