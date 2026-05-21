Nella fase iniziale della vendita dei biglietti per la finale scudetto, quattro settori dello stadio Plebiscito di Padova sono stati già completamente esauriti. Si tratta del settore 5, 6, 7 e 8, che hanno registrato il tutto esaurito nei primi giorni di pre-vendita. Questi settori rappresentano un quarto dei diciotto presenti all’interno dell’impianto. La richiesta di biglietti ha portato alla completa vendita di queste aree, lasciando ancora disponibili altri settori dell’impianto.

Settore 5 esaurito, settore 6 esaurito, settore 7 esaurito, settore 8 esaurito. Quattro dei diciotto settori nei quali è diviso lo stadio Plebiscito di Padova sono andati sold out nei primi giorni di pre-vendita. Lo stadio padovano ospiterà la finale scudetto di rugby martedì 2 giugno, festa della Repubblica, e la marcia di acquisto dei biglietti sta procedendo sopra le aspettative. Anche gli altri settori della tribuna Est, la tribuna principale, sono non lontani dall’esaurimento. I tagliandi della tribuna ovest (il Plebiscito si compone di due grandi tribune, ognuna da quattromila posti circa) sono stati posti in pre-vendita solo a partire da ieri e cinquecento biglietti hanno già trovato proprietario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una febbre da Diavoli per la finale scudetto. A Padova quattro settori sono già sold out

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Febbre da derby, due settori dello stadio già esauriti. Si va verso un altro pienoneCi sono già 5mila persone (circa) in possesso di biglietto o abbonamento per la partita Arezzo-Perugia.

Tony Boy, il concerto a Padova è già sold outDopo aver dominato le classifiche Top Album e Formati Fisici di FIMINIQ con l’album “TRAUMA”, Tony Boy è pronto a portare la sua energia sui palchi...