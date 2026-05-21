Una febbre da Diavoli per la finale scudetto A Padova quattro settori sono già sold out
Nella fase iniziale della vendita dei biglietti per la finale scudetto, quattro settori dello stadio Plebiscito di Padova sono stati già completamente esauriti. Si tratta del settore 5, 6, 7 e 8, che hanno registrato il tutto esaurito nei primi giorni di pre-vendita. Questi settori rappresentano un quarto dei diciotto presenti all’interno dell’impianto. La richiesta di biglietti ha portato alla completa vendita di queste aree, lasciando ancora disponibili altri settori dell’impianto.
Settore 5 esaurito, settore 6 esaurito, settore 7 esaurito, settore 8 esaurito. Quattro dei diciotto settori nei quali è diviso lo stadio Plebiscito di Padova sono andati sold out nei primi giorni di pre-vendita. Lo stadio padovano ospiterà la finale scudetto di rugby martedì 2 giugno, festa della Repubblica, e la marcia di acquisto dei biglietti sta procedendo sopra le aspettative. Anche gli altri settori della tribuna Est, la tribuna principale, sono non lontani dall’esaurimento. I tagliandi della tribuna ovest (il Plebiscito si compone di due grandi tribune, ognuna da quattromila posti circa) sono stati posti in pre-vendita solo a partire da ieri e cinquecento biglietti hanno già trovato proprietario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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