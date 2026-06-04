San Severo l' Asl Fg affida il canile sanitario all' Enpa | uffici ambulatori e 24 posti di degenza
Il Comune di San Severo ha consegnato in comodato gratuito alla Asl Foggia e all’Enpa il canile sanitario. La struttura comprende uffici, ambulatori e 24 posti di degenza. La gestione sarà affidata all’Ente nazionale protezione animali, che si occuperà delle attività di cura e custodia degli animali ospitati. La consegna si è svolta recentemente, con l’obiettivo di migliorare i servizi per gli animali e le operazioni di assistenza.
Il Comune di San Severo consegna in comodato gratuito alla Asl Foggia e all’Enpa il Canile Sanitario. La struttura si trova in contrada Torretta Zamarra, via Lucera – S.P. 109 km. 8.Con apposito atto, il Comune di San Severo, rappresentato dal Dirigente Area VI – comandante della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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#SanSevero, consegnato il canile sanitario: struttura affidata ad Asl Foggia ed Enpa x.com
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