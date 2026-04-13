Un nuovo mezzo di soccorso per l' Enpa di San Severo | i ' Cucciolotti' corrono in aiuto degli animali

La sezione Enpa di San Severo ha ricevuto un nuovo automezzo, parte della flotta dei 'Cucciolotti', dedicata al soccorso degli animali. La consegna è avvenuta durante una cerimonia alla Reggia di Venaria Reale, con i volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali presenti all’evento. Questo mezzo potrà essere utilizzato per interventi di emergenza e assistenza agli animali nella zona.

Anche la sezionie Enpa di San Severo ha ricevuto uno dei nuovi automezzi della Squadra Salvanimali Amici Cucciolotti, consegnati ai volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali durante la cerimonia che si è svolta alla Reggia di Venaria Reale. I nuovi mezzi rafforzano ulteriormente la Squadra.🔗 Leggi su Foggiatoday.it San Severo si bea del reparto di Ortopedia di San Severo: "Con il dott. Ricciardi ora è un'eccellenza"Un post su Facebook ha rilanciato la toccante lettera del marito di una paziente, che ha ringraziato pubblicamente il dott. Enpa Monza: tra nuovi diritti e 50 anni di storia per gli animaliL’Enpa di Monza e della Brianza ha presentato il bilancio sociale relativo all’anno 2025, delineando un quadro complesso di gestione territoriale che...