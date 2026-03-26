Camera mortuaria all' ospedale di San Severo | rinnovata la convenzione tra Asl Fg e Comune

L'Asl Foggia e il Comune di San Severo hanno rinnovato la convenzione per l’utilizzo della camera mortuaria presso l’ospedale ‘Teresa Masselli Mascia’. La firma dell’accordo riguarda la gestione e l’accesso a questa struttura, che permette il deposito dei corpi in attesa di funerale o autopsia. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

L’intesa ha validità di cinque anni e andrà a scadere il 28 febbraio 2031, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti. Restano inalterate le condizioni operative ed economiche dell’accordo L'Asl Foggia e il Comune di San Severo hanno rinnovato la convenzione per l’uso della camera mortuaria del presidio ospedaliero ‘Teresa Masselli Mascia’. L’accordo garantisce continuità a un servizio pubblico essenziale per la cittadinanza, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di Polizia mortuaria. L’intesa ha validità di cinque anni e andrà a scadere il 28 febbraio 2031, con possibilità di rinnovo, previo accordo tra le parti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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