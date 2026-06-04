San Severo Gatta e Fallucchi sulla crisi amministrativa | Nostri timori confermati
La crisi amministrativa a San Severo si acuisce con la possibile sfiducia al sindaco. La senatrice e il consigliere regionale affermano che le recenti vicende politiche confermano i loro timori. La situazione riguarda i rapporti tra le forze politiche locali e le tensioni all’interno dell’amministrazione comunale. La discussione si concentra sulle dinamiche interne che coinvolgono il gruppo di maggioranza e le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.
La senatrice Anna Maria Fallucchi e il consigliere regionale Nicola Gatta intervengono sulla crisi amministrativa di San Severo, evidenziando come le recenti dinamiche politiche che stanno interessando l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Lidya Colangelo, in odor di sfiducia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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