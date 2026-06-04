San Severo Gatta e Fallucchi sulla crisi amministrativa | Nostri timori confermati

Notizia in breve

La crisi amministrativa a San Severo si acuisce con la possibile sfiducia al sindaco. La senatrice e il consigliere regionale affermano che le recenti vicende politiche confermano i loro timori. La situazione riguarda i rapporti tra le forze politiche locali e le tensioni all’interno dell’amministrazione comunale. La discussione si concentra sulle dinamiche interne che coinvolgono il gruppo di maggioranza e le dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.