Un albero è caduto sulla strada che porta a Torre San Severo, creando disagi lungo il percorso. L'incidente si è verificato lungo la via che collega Orvieto alla frazione, coinvolgendo un albero che si è improvvisamente abbattuto sulla carreggiata. Nessuno è rimasto ferito, ma la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

ORVIETO - Ancora un crollo di un albero lungo la strada che conduce nella frazione di Torre San Severo. Ancora una volta la tragedia è stata sfiorata perché fortunatamente quando è caduta la pianta nessun mezzo era in transito lungo la strada. Gli abitanti sollecitano da tempo il ripristino di una situazione di sicurezza perché ci sono molte piante pericolanti in quella striscia di asfalto che si snoda tra comuni di Orvieto e di Porano. Da parte dell’amministrazione comunale è stata emessa da tempo una ordinanza che impone ai proprietari dei terreni privati di intervenire. Nel frattempo, con le condizioni meteorologiche favorevoli sono ripartiti i programmati lavori di manutenzione sulle strade del territorio comunale di Orvieto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crolla albero sulla via verso Torre San Severo

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